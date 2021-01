Coruja-do-Mato resgatada Foto: Maticatotal

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 15:21

Maricá - A Coordenadoria Especial de Proteção Animal de Maricá resgatou um filhote de Coruja-do-Mato em São José do Imbassaí. O animal foi encontrado pela equipe de varrição da SOMAR. Ela havia se machucado ao cair do ninho.

Agentes de Proteção Animal foram acionados até o local e realizaram o resgate do animal.



A coruja-do-mato vem da família dos estrigídeos, florestal, existente na Venezuela à Bolívia e Argentina, bem como no Brasil, sendo mais comum na região da Amazônia. As corujas-do-mato chegam a medir até 34 cm de comprimento, com plumagem estriada nas partes inferiores e sem orelhas.





A coruja resgatada foi encaminhada para o Instituto BH de conservação da vida marinha localizado em Araruama. A coruja será reintegrada para o seu habitat natural após ser cuidada.