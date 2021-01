Suposto programa não integra nenhuma das iniciativas desenvolvidas pela Prefeitura de Maricá, desde o início da pandemia da Covid-19 Foto: Arquivo MAIS

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 12:11

Maricá - A Prefeitura de Maricá vem a público nesta sexta-feira (22/01) alertar que são completamente falsas as informações que circulam através de aplicativos de mensagens sobre o cadastramento do Programa Renda Mensal Familiar 2021.



É importante destacar que o suposto programa não integra nenhuma das iniciativas desenvolvidas pela Prefeitura de Maricá, desde o início da pandemia da Covid-19, para atender a população do município.



Vale destacar que, neste momento, nenhum dos programas – Renda Básica da Cidadania (RBC), Programa de Apoio ao Trabalhador (PAT) e o Programa de Apoio ao Emprego (PAE) - está cadastrando novos beneficiários.



As pessoas que receberem este tipo de mensagem não devem abrir, pois estarão passando seus dados pessoais para criminosos.



A Prefeitura de Maricá informa ainda que está tomando as providências cabíveis.