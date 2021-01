Vacina de Oxford chega a Maricá Foto: Anselmo Mourão

Publicado 26/01/2021 08:08 | Atualizado 26/01/2021 08:10

Maricá - A Prefeitura de Maricá recebeu ontem (na de segunda-feira 25/01) 1.540 doses da vacina contra Covid-19 desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca, conhecida como “vacina de Oxford”. As doses foram distribuídas pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, e foram entregues no Posto Central.



De acordo com a secretária de Saúde do município, Simone Costa, uma reunião entre representantes da Atenção Básica de Saúde com o pessoal da Imunização e da Vigilância Sanitária definirá o início da imunização dos integrantes do grupo prioritário.



“As doses da AstraZeneca serão aplicadas conforme a recomendação do Ministério da Saúde, dentro do Plano Nacional de Imunização (PNI), que abrange os grupos prioritários formados por profissionais da saúde, idosos em asilos e indígenas em aldeias. Quando iniciarmos a vacinação, haverá um intervalo de 21 dias para a aplicação da segunda dose. Esse é o mesmo procedimento adotado com a vacina Coronavac”, explica a secretária.



Segundo Simone Costa, não é possível aplicar vacinas diferentes na mesma pessoa, já que cada imunizante foi desenvolvido de formas diferentes no organismo humano. “A vacina Coronavac é composta por vírus atenuados, vírus que fazem um tipo de reação no organismo, enquanto a de Oxford é um replicante viral, semelhante ao vírus, que é um adenovírus, que faz o papel do DNA do vírus, estimulando o organismo para produzir anticorpos”, concluiu.