A imunização contra a Covid-19 para os profissionais de saúde de Maricá continua.

Publicado 26/01/2021 08:50 | Atualizado 26/01/2021 08:54

Maricá - A imunização contra a Covid-19 para os profissionais de saúde de Maricá, que foi realizada mesmo durante o fim de semana, continuou ontem (segunda-feira 25/01) nas unidades municipais onde houve troca de plantão.

Como já vem ocorrendo desde o dia 19, quando a vacinação começou, as equipes percorrem os hospitais Dr. Ernesto Che Guevara e Conde Modesto Leal, os polos de atendimento do Centro e de Itaipuaçu, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, o Posto 24 Horas Santa Rita (também em Itaipuaçu) e a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no Centro.



No Polo de Atendimento contra a Covid-19 do Centro, por exemplo, a clínica-geral Hellen Costa recebeu sua dose. “A população precisa entender que é importante se imunizar e que a vacina é eficaz. Agora espero que a vacinação em massa não demore”, deseja a médica.



Para o profissional de saúde que está na linha de frente receber a vacina se transforma em um momento histórico, mas se torna também, para quem já se imunizou e agora aplica as doses do imunizante. A enfermeira Juliana Marins disse que é uma sensação de conforto. “Para mim, é confortante trazer para os meus colegas de trabalho, é muito bom participar disso. Mas é importante manter os cuidados ainda”, lembrou.



“É bom saber que estamos impedindo que mais vidas se percam, pois já perdemos colegas e familiares para essa doença. Imunizar colegas e amigos é uma benção”, diz a técnica em enfermagem Vanessa Carneiro dos Santos.



Neste fim de semana, cerca de 350 profissionais de saúde foram imunizados durante seus plantões nas unidades de saúde da cidade.