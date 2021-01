SIM - Centro/Maricá RJ Foto: Fernando Silva

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 08:38 | Atualizado 27/01/2021 08:39

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, vai disponibilizar a partir desta quarta-feira (27/01) no site do SIM (sim.marica.rj.gov.br) mais uma forma para o contribuinte solicitar o IPTU 2021.



O novo procedimento se destina aos grandes contribuintes, ao corretor, procurador, condomínio, entre outros, que precisam solicitar uma grande quantidade de boletos (a partir de 10 imóveis) e, também, ao responsável tributário/possuidor, aqueles contribuintes que não sabem a matrícula e/ou que sejam possuidores ou responsáveis tributários pelo imóvel.



Para ambos os casos será necessário preencher um formulário inserindo as informações pessoais e as informações dos respectivos imóveis (endereço, ponto de referência, etc.). Após o envio do formulário e da documentação solicitada, o boleto do IPTU será enviado para o e-mail cadastrado em até três dias úteis.



Além destes procedimentos, permanecem disponíveis outras formas de acesso ao IPTU 2021 como, por exemplo, aguardar a entrega do carnê pelos correios; retirada presencial em um dos SIMs (através de agendamento pelo site do SIM) e a solicitação através do número de WhatsApp: 2197604-5472.



A prefeitura informa que atualmente todos os postos dos SIMs estão trabalhando com horário estendido das 07h às 18h horas.



É importante destacar ainda que o vencimento da primeira parcela do IPTU 2021 e da cota única permanecem agendadas para o dia 26/02/2020.