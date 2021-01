Cão Desaparecido atende por nome de Beethoven Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 10:19

Maricá - Moradores procuram por cão Beethoven, desparecido na Rua 32 com a Rua 69, Jd. Atlântico em Itaipuaçu. Segundo a família, dona do cão, o caso ocorreu na última quarta-feira. O animal havia fugido de casa no início da manhã e não mais retornou.

O cão Beethoven está realizando um tratamento e necessita utilizar medicamentos diariamente! Se você souber o paradeiro do cachorro, favor entrar em contato com o número (21) 98285-3224 ou entre em contato com a redação do Jornal O DIA Maricá (21) 98560-6377.