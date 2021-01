Maricá vista de cima Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 17:53

Maricá - Em 2021 o carnaval não vai acontecer mas o feriado prolongado em Maricá está confirmado. A Prefeitura de Maricá dará também ponto facultativo nos dias 15 e 16 de fevereiro, nos órgãos públicos municipais.

Atividades de blocos carnavalescos da cidade foram cancelados. Seguindo a ausência do carnaval, a folia toda também vai ficar de fora pra evitar aglomeração.



É importante que a população continue cumprindo com as normas de prevenção ao coronavirus para evitar mais pessoas contagiadas com o covid-19 ainda que a vacina já está no mercado. Até chegar a vez das pessoas do fim da fila, levará tempo então temos que continuar a usar máscaras e sempre utilizar álcool gel para higienização e evite aglomerações.