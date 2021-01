Tempo Nublado em Inoã Foto: Diogo Asgard

Por MH

Publicado 31/01/2021 11:28 | Atualizado 31/01/2021 11:31

Maricá - Após intensas semanas de calor e sol forte, sem chuvas ou frente frias, nesta semana a previsão do tempo indica que o Sol dará uma trégua. Neste domingo, o tempo amanheceu nublado e deve seguir assim até quinta-feira com previsão de chuvas e trovoadas entre sexta-feira e sábado.

Na última semana a máxima registrada peço Termômetro na Praça do Barroco em Itaipuaçu foi de 44ºC. No verão, com o clima abafado no litoral a sensação térmica chegou próximo aos 47ºC.

