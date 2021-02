Mutirão em Itaipuaçu Foto: Fabrício Faqueco

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 09:15

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar) realiza nesta segunda-feira (01/02), a partir das 7h, um mutirão no bairro de Itaipuaçu para atender demandas locais. Participam da ação 1.500 homens, mais de 50 caminhões e 20 escavadeiras para atuar em várias localidades do bairro, ao mesmo tempo.



Estão programadas a colocação de meio fio, drenagem, capina, roçada, varrição, pintura de vias, redutores de velocidade e troca de iluminação.



De acordo com a autarquia, os locais em Itaipuaçu que receberão as intervenções são: Recanto até o Jardim Atlântico Leste, Rincão Mimoso, Itaocaia Valley, Barroco e Orla da praia de Itaipuaçu.