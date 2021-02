82ª DP Foto: Julios Costa

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 13:39

Maricá - Na noite do último domingo, um motorista foi assaltado e teve seu carro roubado por 2 meliantes na Estrada de Itaipuaçu.

O caso aconteceu por volta das 21:40h, perto do Posto BR. Segundo apurações, o motorista do veículo Renault Duster foi abordado por dois criminosos em uma moto. O meliante que estava na garupa da moto apontou a arma para o motorista do veículo Renault Duster que foi obrigado a parar o carro.

O meliante asumiu o controle do veículo e foi escoltado pelo comparsa que estava de moto.



O assaltante assumiu o controle do carro e fugiu sendo escoltado pelo comparsa de moto. O veículo roubado é um Renault Duster, de cor branca, placa IVP-6685. O crime foi registrado na 82ª DP (Maricá).