O Jornalista Pery Salgado precisa de doações de sangue em seu nome para sua recuperação após a cirurgia d extração de um tumor. Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 14:04 | Atualizado 02/02/2021 14:06

Maricá - o jornalista Pery Salgado do Jornal Barão de Inohan e da revista CulturArTeen, figura conhecida no município, passou por uma cirurgia delicada para extração de um tumor e se encontra internado na UTI, para se restabelecer do pós operatório, ele está passando por transfusões de sangue e necessitando URGENTE de doação de sangue em nome dele, José Pery Faria do Brasil, no Hemonúcleo de Rio Bonito.



Pode doar: quem tiver menos de 60 anos, não tiver tatuagem recente, mínimo dois anos, e nem doença auto –imune.



A Priscila, esposa dele, informa que consegue o transporte para os doadores para o Hemonúcleo de Rio Bonito, ida e volta. Contato da esposa do Pery Salgado é (21) 96721 1993.



A situação é delicada e preocupante, o jornalista precisa muito das doações neste momento e se você tiver os requisitos sua doação será muito importante e um ato de solidariedade.