Por O Dia

Publicado 04/02/2021 08:25

Maricá - O Escritório Social de Maricá, estrutura que dá suporte a pessoas que vem do sistema prisional e a seus familiares, encaminhando-as para atendimento pelas políticas públicas do município, retomou as atividades presenciais nesta semana, após uma redução forçada pela pandemia de Covid-19.

O Escritório, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e administrado pela Prefeitura de Maricá, é o único órgão do gênero em funcionamento no estado do Rio. Atualmente, 57 moradores do município são atendidos no local.



Secretária de Políticas Inclusivas de Maricá, Sheila Pinto, destaca que toda questão social, como o apoio a egressos do sistema prisional, é uma prioridade da administração municipal. Segundo ela, até o momento o Escritório Social já inseriu 19 pessoas no mercado de trabalho. “A maioria chega aqui espontaneamente, e a Defensoria Pública tem sido uma grande parceira, encaminhando as demandas para nós. Além de contribuir para a inserção dessas pessoas na sociedade, realizamos oficinas psicossociais, acompanhamento psicológico, ajudamos na obtenção de documentação, entre outros serviços”, explicou Sheila.



Vale destacar, que para se tornar assistido do Escritório, o egresso precisa ser morador de Maricá. Eliane Ferraz, coordenadora do Escritório Social, conta que 76 egressos do sistema penitenciário receberam acompanhamento desde a implementação do projeto, em novembro de 2020. “Desses, 19 estão empregados, apesar de toda a complicação causada pela Covid-19. A maior parte deles conseguiu empregos na construção civil ou no comércio".



O Escritório Social fica na Rua Antônio Vieira Sobrinho, 333, Parque Eldorado. Mais informações pelo telefone (21) 96736-8781.