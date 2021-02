Homem é detido por despejo irregular de esgoto em Itaipuaçu Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 15:50 | Atualizado 04/02/2021 15:51

Maricá - Agentes da Unidade de Policiamento Ambiental (UPAM) numa ação na Serra da Tiririca detiveram na tarde desta quarta-feira (04/02) um homem por despejo irregular de esgoto, o crime infelizmente muito comum no bairro de Itaipuaçu.



O cenário do crime foi a Rua das Pedras, os militares realizavam um patrulhamento de rotina quando avistaram um homem mexendo em um esgoto e jogando a água com resíduos no meio da rua.



O homem foi detido e levado para a 82ª DP, no centro da cidade.