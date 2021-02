Vacinação COVID-19 para pessoas acima de 100 anos Foto: Anselmo Mourão

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 08:35

Maricá - A Prefeitura de Maricá deu continuidade à vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (04/02), imunizando desta vez um grupo muito especial: os 15 moradores do município com mais de 100 anos de idade, que foram visitados em suas residências pelas equipes da Secretaria de Saúde.



Dona Irene Pereira, de 102 anos, moradora de Itapeba, recebeu o imunizante e comemorou. “Eu estou muito feliz, agradeço muito pelo cuidado comigo e pela oportunidade de receber essa vacina”, disse ela, acompanhada da cuidadora, Maria Diniz, que também celebrou a chegada da equipe:



“Hoje é um dia mais que especial, eu sou cuidadora da dona Irene e estou muito emocionada, muito bom sentir esse alívio de saber que agora ela está vacinada, só temos que agradecer”, afirmou.



A mesma felicidade foi compartilhada na casa da Dona Natividade Peçanha Trindade, também de 102 anos. Segundo seu genro, Daniel Rangel, de 67 anos, a família esperava ansiosa por esse momento.



“A vacina realmente é a grande esperança da gente acabar com esse isolamento e com essa pandemia, estávamos esperando com muita ansiedade para vê-la imunizada e esse com certeza é um momento histórico. Agora temos a tranquilidade que ela não vai pegar esse vírus que tem causado tanto estrago no mundo”, ressaltou ele.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 1.485 pessoas que compõem o grupo prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS) de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI) já receberam a vacina contra a Covid-19 em Maricá: 1.264 profissionais de saúde, que estão na linha de frente do combate à pandemia, 62 indígenas, 150 idosos moradores de instituições de longa permanência, 16 pessoas que vivem em residências terapêuticas inclusiva institucionalizadas e os 15 idosos com mais de 100 anos desta quinta-feira.



No início desta semana, 2.505 doses da Coronavac foram entregues ao município. Do total, 370 serão destinadas a quem ainda não foi vacinado, enquanto as outras 2.135 serão aplicadas como segunda dose. Ao todo, Maricá já recebeu 4.540 doses de Coronavac e 1.040 da vacina Oxford/AstraZeneca.