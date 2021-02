O projeto é muito bom para o município além de ofertar uma mercadoria de qualidade e abaixo do valor de mercado. Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2021 12:04 | Atualizado 06/02/2021 12:05

Maricá - Quem passou pelo entorno do terminal rodoviário de Maricá ontem, sexta-feira (05/02) garantiu o almoço com peixe fresco e a preço acessível no Caminhão do Peixe, alguns até garantiram o jantar também e até o almoço deste sábado. No interior do veículo adaptado – um projeto da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca de Maricá – os clientes puderam escolher entre tainha e corvinota, ambos muito frescos.



Segundo o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca de Maricá, Julio Carolino, o projeto é muito bom para o município além de ofertar uma mercadoria de qualidade e abaixo do valor de mercado. Vejam o que o Secretário comentou:



“O programa Caminhão do Peixe incentiva em vários bairros de Maricá o hábito da alimentação mais saudável a baixo custo, onde o pescado fresco é obtido dos produtores para consumo da população, eliminando o papel do atravessador e beneficiando parte da comunidade de pescadores artesanais através de parcerias. Sendo um programa de segurança alimentar, tem grande importância social pelo preço do pescado abaixo do mercado e sua qualidade, incentivando o aumento do consumo de peixe”, afirmou.



De acordo com a agente de saúde Josemere Nascimento, 48 anos, moradora do bairro de Ubatiba, encontrar o serviço no local foi uma surpresa muito boa. “Estava até pensando em passar na peixaria, mas quando saltei do ônibus vi o caminhão do peixe aqui e resolvi aproveitar. Além de ser mais em conta, é sempre fresquinho”, destacou ela.



Durante a semana, o Caminhão do Peixe visita os bairros do Caxito (2ª feira), Itaocaia Valley (3ª feira), Caju (4ª feira), Barroco (5ª feira) e Centro de Maricá (6ª feira) sempre das 8h ao meio-dia.