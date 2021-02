Policias Militares são atacados a tiros no Minha Casa, Minha Vida de Inoã após denúncia de baile clandestino Foto: Carlos Alberto

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 15:08

Maricá - Policiais Militares receberam vários disparos ao entrarem no MINHA CASA MINHA VIDA de Inoã. O fato aconteceu na madrugada deste sábado (06/02).

O PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) estavam num patrulhamento de rotina e foram em direção ao condomínio ao receberem uma denúncia anônima de que estava acontecendo um baile funk clandestino no local.



Quando os policiais chegaram no conjunto habitacional eles encontraram uma caixa de som que possivelmente estaria sendo utilizada no baile, quando então os agentes foram atacados por tiros pelos criminosos.



Não houveram feridos. O caso foi registrado na 82ª DP no Centro de Maricá.