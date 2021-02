íCasa e Video no centro de Maricá é assaltada. Foto: internet

Publicado 07/02/2021 23:12 | Atualizado 07/02/2021 23:35

Maricá - Uma loja da rede Casa & Vídeo a do centro da cidade foi assaltada na tarde de ontem, sábado (06/02).

Um criminoso entrou na loja e anunciou o assalto, utilizando uma pistola, ele obrigou uma funcionária a o levar no estoque e o meliante roubou 15 aparelhos celulares, o que ele não imaginava era que havia pego 15 aparelhos da sessão de reparos e todos eles estavam com defeito, após a ação o meliante fugiu.



Na fuga, o assaltante acabou deixando uma mochila com a pistola utilizada no delito, era uma réplica.

O caso foi registrado na 82ª DP no centro da cidade. Curiosamente a delegacia é na mesma quadra da famosa loja.