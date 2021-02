Tempo nublado e chuvoso em Maricá Foto: Diogo Asgard

Publicado 08/02/2021 11:19

A frente fria que se instalou no Rio de Janeiro continua durante a semana. Entre hoje e sábado terão tempestades e trovoadas na maior parte do tempo, porém na quarta estará parcialmente nublado e a frente fria vai permanecer durante toda a semana.

As máximas serão esta semana entre 26º C e 30º C e as mínimas entre 21º e 24º.