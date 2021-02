Sol - BBB 4 Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 17:18

As ex BBB's Antonella e Sol, participantes do Big Brother Brasil 4 irão fazer gravações de uma série em Maricá no restaurante a beira-mar, Barracuda, contando também com a participação da Musa do Barracuda, Carla Purcina.

Nesta terça-feira Maurício Chaves, empresário e dono do Barracuda, irá receber as BBB's para acertar as gravações de cenas da Série "Horas de Fúria" que serão realizadas entre os dia 24 e 28 de fevereiro.

Antonella fez sucesso no BBB 4, argentina, modelo ganhou o apelido carinhoso de Ton Ton durante o Reality Show. Já a Sol deixou a todos uma divertida lembrança de um HIT que ela criou quando estava na prova da jaula e cantarolou ' We are the world ' com uma letra totalmente original!

A Musa do Barracuda, Carla Purcina também participa do seriado "Horas de Fúria". A atriz mineira é graduada em teatro – licenciatura pela UFMA e pós-graduada em Dança Educacional pela CENSUPEG.