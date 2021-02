Prefeitura convoca 17 aprovados no concurso da Guarda Municipal Foto: Marcos Fabrício

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 18:34 | Atualizado 08/02/2021 18:34

Maricá - A Prefeitura de Maricá está convocando, nesta segunda-feira, 08/02, através da Secretaria de Ordem Pública, 17 aprovados no concurso para a Guarda Municipal. De acordo com a pasta, o quantitativo convocado corresponde exatamente aos cargos disponíveis na GM.

Ainda segundo a secretaria, a convocação é uma exceção prevista na lei complementar nº 173/2020, que restringiu o provimento das vagas. O chamamento corresponde a reposições decorrentes da saída de profissionais do quadro efetivo.



Para o subsecretário de Ordem Pública, Rhonaltt Bueno, a chegada dos 17 novos servidores significa uma renovação. “Os futuros GM’s representam isso para a força, um fôlego novo para uma Guarda Municipal que vem trabalhando incansavelmente desde o início da pandemia. E representa também a continuidade dos serviços prestados com excelência”, disse o subsecretário.



Os critérios para convocação dos aprovados foram os previstos nos termos do concurso, como a classificação pela nota da prova objetiva. Foi considerado também o critério de proporcionalidade do sistema de cotas para pessoas com deficiência e negros.



Para acessar a nota técnica sobre a convocação, clique aqui. A lista dos candidatos convocados, bem como toda a documentação necessária, está no edital de convocação (veja aqui).



As informações também podem ser acessadas através da área concursos do site da prefeitura, e também através do site da banca examinadora, a Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense – Coseac UFF.