Maricá chegou a 10.545 casos confirmados desde o início da pandemia, com 238 mortes e 10.116 pacientes curados. Divulgação Covid-19

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 08:23

Maricá - A Secretaria de Saúde informou no boletim epidemiológico diário que ela emite desde de o início da pandemia, que mais duas mortes de Covid-19 aconteceram na cidade.

O boletim desta segunda-feira (08/02) informa que o município registrou mais 82 casos positivos da doença e no momento registra 191 casos ativos do Coronavirus, além de no momento 15 mortes estão sendo avaliadas pela Secretaria de Estado de Saúde.

Publicidade

Maricá chegou a 10.545 casos confirmados desde o início da pandemia, com 238 mortes e 10.116 pacientes curados.