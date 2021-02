Reunião da Secretaria do Esporte com a Federação de Surf do Estado do RJ. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 09:06

Maricá - Há a possibilidade da 3ª etapa do Maricá Surf Pro/AM acontecer no segundo semestre de 2021. A Prefeitura da cidade juntamente à Secretaria de Esporte e Lazer verificam possibilidades.

Na última sexta, o secretário Carlos Vagner Frauches teve uma reunião com o Presidente da Federação de Surf do Estado do RJ (FESERJ), Guilherme Aguiar, e debateram ideias sobre o evento que fez sucesso em 2018 e 2018 na Praia de Ponta Negra.