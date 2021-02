Carro roubado em Cordeirinho Foto:Proprietário

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 12:47

Maricá - Infelizmente o bairro de Cordeirinho, localizado na região litorânea da cidade, vem registrando semanalmente aumento de índices de criminalidade, o roubo de veículos por exemplo é um tiopo de crime que vem sido relatado cada vez mais.

Desta vez o automóvel roubado foi na Rua 105 e os padrões do furto são parecidos, o carro foi roubado na na madrugada desta terça-feira (09/02).



Um Gol de cor branca e placa KXQ-7820, estava estacionado na frente da casa da dona do carro, quando foi roubado e ninguém viu nada.



Sem seguro, toda a família segue aflita tentando recuperar o automóvel que pra eles é uma ferramenta de trabalho. familiares estão desesperados para encontrar o carro que é usado para trabalho.



A Polícia Militar foi acionada e trabalha na tentativa de recuperação do veículo e procura pistas dos bandidos.