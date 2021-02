A cantora Mariana Cunha e sua banda já confirmaram participação na Live Solidária. Divulgação

09/02/2021

Maricá - Com o apoio da Secretaria de Turismo do município, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Inocentes de Maricá faz a “1ª Live Solidária da Inocentes de Maricá” que acontece nesta sexta-feira (12/02), a partir das 18h.

O evento, que será transmitido pelas redes sociais da Prefeitura de Maricá, contará com atrações musicais e será apresentado por Lucinha Nobre, cinco vezes campeã do Estandarte de Ouro do jornal O Globo como primeira porta-bandeira da Portela.



“Como não teremos carnaval esse ano, apoiar eventos como a Live Solidária da Inocentes de Maricá é primordial. Valorizar os artistas locais sempre foi e será o foco do governo”, afirmou Robson Dutra, secretário de Turismo.



De acordo com os organizadores, a Live Solidária tem como principal objetivo amenizar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais das atividades criativas do carnaval. Além disso, a ação carrega consigo uma missão social e cultural, tendo em vista que o mercado de trabalho em vários setores vêm sofrendo com a pandemia da Covid-19 desde março de 2020.



“Não estamos aqui para comemorar nada. Nesse evento, estaremos abrindo espaço para instituições que queiram ser beneficiadas com as doações arrecadadas, e gerando oportunidades para os profissionais da área desse importante segmento cultural”, explicou o presidente da agremiação, Alexandre Oliveira. Além da escola, outras agremiações foram convidadas e terão participação na live, como é o caso da União de Maricá.



A programação da Live Solidária ainda não está completa, mas já estão confirmadas as apresentações de Marianna Cunha e banda; Jô Borges e Aldo Rabelo; Bruno Ribas (intérprete da Inocentes de Maricá); Gilsinho da Portela (intérprete); Wantuir (intérprete da Unidos da Tijuca); Tinga (intérprete da Unidos de Vila Isabel) e mestre Odilon, que será homenageado. Segundo os organizadores a diretora de Qualificação e Empreendedorismo da Federação Nacional das Escolas de Samba (Fenasamba), Célia Domingues, também vai prestigiar o evento.