Publicado 10/02/2021 09:36

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão, passa a disponibilizar, a partir desta terça-feira (09/02), mais uma opção de atendimento presencial à população de Ponta Negra e região, referente a emissão da guia de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana do ano vigente (IPTU 2021).



Segundo a pasta, o local de atendimento, montado ao lado da Praça Nossa Senhora das Graças, em Ponta Negra, vai funcionar de segunda a sexta-feira, sempre do meio-dia as 18h e, para ser atendido, não é necessário agendamento, basta que contribuinte compareça a unidade de posse do número da matricula da propriedade ou com uma guia de pagamento de IPTU do ano anterior.



“O atendimento aqui em Ponta Negra é exclusivo para o IPTU 2021”, destacou Alan Pinheiro, coordenador de atendimento dos Serviços Integrados Municipal (SIM). “Acreditamos que com essa ação vamos suprir uma necessidade antiga dos moradores de Ponta Negral e região que não vão mais precisar se deslocar até as unidades do SIM de Inõa, Itaipuaçu ou Centro”, completou.



Alan destacou ainda que o atendimento para outras demandas que não seja o IPTU 2021 continuam sendo realizados nos postos do SIM e, neste caso, é indispensável o prévio agendamento, através dos telefones: (21) 2637-2052; (21) 2637-2053; (21) 2637-3706; (21)2637-4208 ou pelo site: https://maricadigital.com.br/



Morador de Ponta Negra há 16 anos, Raimundo Melo da Silva, de 57 anos, aprovou a iniciativa. “Sempre precisei ir ao Centro para buscar atendimento o que era bastante complicado por causa da distancia, tinha que acordar muito cedo, pegar ônibus, mas agora ficou ótimo, tenho um posto de atendimento praticamente no quintal da minha casa”, comemorou o contribuinte enquanto recebia atendimento.



Outro ponto de destaque refere-se aos idosos que desejarem receber o carnê do IPTU 2021 em casa. Neste caso é necessário confirmar os seus respectivos dados no site www.sim.marica.rj.gov.br



Em caso de dúvidas entre em contato pelos canais abaixo:



WhatsApp: (21) 97604-5442



Telefone: (21) 97604-5472 – Ramais: 1254/ 1255