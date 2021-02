Mais 1250 doses de Coronavac chegam em Maricá Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 16:24

Maricá - Maricá recebeu nesta manhã mais 1250 doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa, Sinovac.

As doses foram levadas até o Posto de Saúde Central, no Centro da Cidade, localizado na Rua Climácio Pereira. A Polícia Militar fez a escolta da entrega das vacinas. A Prefeitura de Maricá segue os critérios de priorização do Plano Nacional de Saúde. As doses serão utilizadas em profissionais da saúde, idosos em asilos e indígenas.