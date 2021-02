82ª DP de Maricá Foto: Karla Miranda

11/02/2021

Maricá - A Polícia Civil de Maricá realizou hoje uma operção contra o tráfico de drogas nos bairros de São José do Imbassaí, na Linha, no Risca Faca, em Inoã, MCMV Inoã, MCMV Itaipuaçu e na Comunidade do Saco das Flores, no Centro de Maricá.

A operação foi batizada de Rosa dos Ventos, contando com o apoio da CORE entre outras delegacias. Participaram na ação 80 policiais, cães farejadores e 27 viaturas da CORE. Além da grande quantidade apreendida de drogas e armas, os agentes também cumpriram 11 mandados de prisão, 25 de busca e apreensão e 4 mandados de busca e apreensão de menores. 8 acusados foram presos.

Toda a operação foi coordenada peço Delegado Júlio Cesar Mulatinho Neto, Titular da 82ª DP de Maricá