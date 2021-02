Nova ponte da Rua 53 em Itaipuaçu Foto: Vinícius Manhães

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 21:11

Maricá - Uma antiga reivindicação dos moradores do Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, a ponte sobre o Canal do Costa na Rua 53 enfim se concretizou na tarde desta quinta-feira (11/02), quando a estrutura foi entregue à população pela Prefeitura de Maricá. Com 30 metros de comprimento, 12,5 m de largura e passagens para pedestres dos dois lados, a ponte consumiu cerca de um ano de obras, de acordo com Renato Machado, presidente da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), autarquia responsável pelo projeto.



“Esta ponte levou mais tempo de execução devido a alguns contratempos, como a demolição e retirada da ponte improvisada que havia antes, e discordância de comerciantes locais quanto ao afastamento entre a ponte e as construções, mas finalmente está concluída, beneficiando toda a região, cuja logística de trânsito certamente vai melhorar muito”, disse Renato, acrescentando que a força-tarefa que vem atuando em Itaipuaçu desde o início deste ano foi fundamental na entrega da nova ponte.



“Graças a esse pessoal que vem atuando aqui, pudemos finalizar o trabalho mais rapidamente, hoje pela manhã a ponte nem tinha asfalto, e no fim da tarde estava pronta”, completou.



O secretário de Relações Institucionais, João Maurício de Freitas, representou o prefeito Fabiano Horta na entrega da ponte e destacou que todo o distrito de Itaipuaçu receberá, além da atenção à urbanização, com o mutirão que vem sendo realizado, outras ações da Prefeitura.



“Itaipuaçu é um distrito muito grande e que precisava mesmo desse esforço concentrado. Ainda vem mais coisa por aí, como a reativação da lona cultural, tão logo a pandemia permita. E é esse padrão de atuação do governo que o prefeito Fabiano vai levar a todos os distritos de Maricá”, afirmou o secretário.



Com a nova ponte, a mobilidade na região melhora bastante, já que a Rua 53 é um importante acesso à praia. Jane Santiago, moradora do local há 30 anos, é só elogios à nova estrutura. Segundo ela, sobre o canal antes só havia uma ponte improvisada pelos próprios moradores, que não oferecia segurança para a travessia.



"Se eu não quisesse arriscar, precisava ir até as pontes na Rua 70 ou na Avenida 1, apenas para atravessar da 36 para a 35, onde moro. Dava uns quatro quilômetros a mais de caminhada. Morando há tanto tempo aqui, posso assegurar que Itaipuaçu tem evoluído muito nos últimos cinco anos", contou ela.



Gerente de um restaurante bem em frente à nova ponte, Adriano Oliveira, lembrou a dificuldade de acesso entre a praia e a Rua 53, que prejudicava o estabelecimento e a própria mobilidade do trânsito. Ele observou que o novo acesso à orla trouxe outros benefícios. "Desafogará as outras pontes do bairro e melhora também a iluminação pública, a sinalização de trânsito e o paisagismo. Sem dúvida a obra agrega muito e dá mais visibilidade ao nosso estabelecimento, o que deve favorecer o movimento", comemorou ele.