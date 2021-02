Manifestação pacífica de empresários e cantores em frente a sede da Prefeitura, no centro de Maricá. Foto: Grupo MAIS

Publicado 12/02/2021 00:53 | Atualizado 12/02/2021 01:06

Maricá - Empresários do ramo do entreterimento se reuniram nesta quinta-feira (11/02) e fizeram uma manifestação pacífica em frente a sede da Prefeitura, no centro de Maricá, e utilizaram a imprensa para intermediar informações claras e objetivas sobre o decreto 652, que afirma o reforço na fiscalização nos próximos dias de feriado de Carnaval na cidade.



Por conta do combate ao Covid-19 o município não apresentará os tradicionais blocos de rua e os desfiles de Carnaval este ano, porém a notícia de que a fiscalização será intensificada na luta sanitária deixou os donos de comércios como quiosques, bares e restaurantes, casas noturnas de shows, e cantores que se apresentam na cidade preocupados e com medo de não poderem trabalhar normalmente nos próximos dias.



O Jornalista Fabiano Medina (Jornal O Dia), conversou com o Secretário de Comunicação Márcio Jardim que foi até os empresários e deu esclarecimentos sobre o decreto.



"As medidas sanitárias continuarão as mesmas, medição de temperatura dos clientes na entrada, álcool em gel para higienização das mãos, utilização de máscaras do público que só podem ser tiradas para comer e beber, as máscaras dos funcionários não poderao ser tiradas, e as casas só podem funcionar até 50% da capacidade de lotação, e os cantores podem se apresentar sim, vcs podem continuar trabalhando do mesmo jeito que estão trabalhando agora, nada vai mudar só não vai ter Carnaval porque se tivesse as aglomerações seriam inevitáveis." disse o Secretário de Comunicação, porta voz de Prefeitura, Márcio Jardim.



Márcio Jardim também reforçou a necessidade dos donos dos comércios não permitirem marchas ou músicas de carnaval que incentivem turistas a acharem que podem "aglomerar" e que é um feriado de Carnaval normal, não é, porque não tem carnaval ainda não acabou e a PANDEMIA ainda não está controlada.



Os empresários e cantores tiveram então o retorno oficial da Prefeitura que se forem seguidas as orientações sanitárias da forma correta poderão trabalhar tranquilamente nos dias de feriado, lembrando do compromisso sanitário que cada empresário tem em fazer o possível para evitar proliferação e contaminação com o Covid-19.



Fabiano Oliveira, empresário que organizou o movimento disse que: "- A manifestação foi pacifica e ficamos satisfeitos com o retorno da Prefeitura e com as informações passadas pelo Secretário de Comunicação, vamos continuar a trabalhar como já estamos trabalhando, com o máximo de controle e de higiene respeitando as medidas sanitárias, agradecemos o retorno da Prefeitura de Maricá ao nosso apelo de informações."



