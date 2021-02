Projeto Ecoatitude 2021 no no Espraiado Foto: Divulgação

Maricá - Com o objetivo de preservação de áreas de interesse turístico e ecológico da cidade, a Secretaria de Cidade Sustentável de Maricá realiza mais uma etapa do projeto Ecoatitude 2021. A ação tem como objetivo conscientizar a população e os turistas sobre a importância da preservação dos monumentos naturais do município. No período de Carnaval – de 13 a 16 de fevereiro – a equipe do projeto estará na sede da Unidade de Conservação do Espraiado.



No local, agentes ambientais orientarão sobre o uso sustentável das áreas protegidas, com distribuição de sacolas biodegradáveis para descarte do lixo produzido.

O secretário Helter Ferreira afirmou que a visitação ao Ecomuseu Bertha Lutz, os aquários e a estação Ecobike da Sede da UC Espraiado, permanecem interditadas. “Até que novos protocolos de saúde pública sejam estabelecidos, contamos com a compreensão de todos os visitantes para que não visitem os locais”, destacou Helter.



A orientação da Secretaria de Cidade Sustentável para os usuários da localidade, em especial a cachoeira, é seguir as medidas restritivas do Decreto Municipal Nº 652 de 05 de fevereiro de 2021, que proíbe a realização de atividades festivas e eventos comemorativos de carnaval no município de Maricá.