Força-tarefa da Prefeitura divulga balanço de ações durante o Carnaval Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 15:48 | Atualizado 16/02/2021 15:53

Maricá - A força -tarefa organizada pela Prefeitura de Maricá para atuar durante o feriado prolongado do Carnaval, com o objetivo de garantir o cumprimento do decreto municipal que proíbe aglomerações e festejos durante o período em razão da pandemia da Covid-19, divulgou balanço das ações.



Do dia 12 a 14/02 foram dispersos 60 desses grupos que realizavam churrascos na orla ou às margens dos canais, 44 ambulantes sem autorização foram retirados destes mesmos locais e outros seis intimados a comparecer a Coordenadoria de Postura para prestar esclarecimentos. Ainda segundo o levantamento, foram removidos 35 acampamentos irregulares e derrubadas cinco construções igualmente irregulares erguidas na beira da praia, cujos proprietários foram notificados.



“Nossa abordagem é sempre em caráter informativo, esclarecendo sobre o decreto. Na maioria, o público colabora com os agentes, mas se há algum tipo de insistência ou até de resistência, somos obrigados a aplicar o rigor da lei através das notificações e intimações”, explicou José Luiz Mattos, supervisor da Coordenadoria de Posturas .



Segundo a Secretaria de Ordem e Gestão de Gabinete Institucional (Seop) foram entregues 181 notificações de trânsito, sete veículos foram apreendidos e três pessoas foram conduzidas à 82ª DP (Maricá) . Para essas ações, a secretaria conta com um efetivo de 360 agentes, entre guardas municipais, Proeis e policiais militares.