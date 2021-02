Dois homens são detidos por pesca ilegal. Foto: Carlos Alberto Maricá Total

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 12:43 | Atualizado 19/02/2021 12:43

Maricá - Na manhã desta sexta-feira (19/02) dois homens foram presos pela Policia Militar Ambiental na Barra em Maricá porque eles estavam pescando ilegalmente na ponte do bairro.

Eles estavam em cima da ponte quando foram abordados pelos agentes militares, e estavam com tarrafas e molinetes que foram apreendidos.



Publicidade

A Portaria Interministerial datada de 24 de setembro de 2018 de número 48 determina que; as atividades de pesca na área das lagoas e sob as pontes do Complexo Lagunar de Maricá são estritamente proibidas.

Os dois homens foram levados para a 82ª DP no Centro da cidade e vão responder por Crime Ambiental. Ao prestarem o depoimento a polícia, a dupla afirmou que não conheciam a lei citada nesta matéria.