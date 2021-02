Quaquá e seu amigo e companheiro de lutas Fabiano Horta Foto: Divulgação

Publicado 20/02/2021 22:18 | Atualizado 20/02/2021 23:06

Maricá - Reeleito com mais de 90% dos votos em Maricá, o Prefeito Fabiano Horta pode ser candidato ao Governo do RJ em 2022.



O vice-presidente do PT, prefeito de Maricá por dois mandatos consecutivos com aprovação igual ao seu sucessor o Washington Quaquá acredita no nome de Fabiano Horta para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, porém o atual prefeito de Maricá não se pronunciou ainda OFICIALMENTE sobre o assunto, porém todos sabem que Fabiano Horta é grande amigo do ex Prefeito Quaqua e é o seu mentor politico.



Quaquá também frustou seus eleitores de que não vai se candidatar a nada pois está terminando seu mestrado e vá fazer doutorado ate 2024 ou 2025, mesmo tendo sido um dos Deputados Federais mais votados do estado com mais de 75 mil votos, e também está com problemas na justiça eleitoral.



Porém o Prefeito de Maricá Fabiano Horta disse a redação do Jornal O DIA com EXCLUSIVIDADE: " Farei o que for melhor pra cidade, por povo, por estado por pais, sempre. Estou a disposição da população, não importa se eu vier a governador, senador, prefeito não importa. Ainda não sou candidato a nada e nem serei. Quero servir ao povo. Quero melhorar a comunidade onde eu estou." completou o Prefeito de Maricá o prefeito mais votado do Estado do Rio de Janeiro, Fabiano Horta (PT).