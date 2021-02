O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Maricá, o vereador Aldair de Linda Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 14:44

Maricá - Nesta segunda-feira (22/02), começou o ano legislativo de 2021. Um período cercado de expectativas para o vereador mais votado da história da cidade, o presidente da Câmara Aldair de Linda (PT).



"Esse vai ser um ano de muito trabalho em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Ainda vivemos um período de pandemia e precisamos guardar todos os cuidados para que essa doença possa ser vencida o mais rápido possível", disse Aldair.



Para o parlamentar, o trabalho da Casa de Leis vai ser fundamental para auxiliar no combate à doença. "É atribuição da Câmara aprovar determinadas medidas para dar legalidade a algo que pode ser adotado. E essa casa vai estar sempre aberta para ajudar, dentro da legalidade, a combater esse vírus", afirmou.



Aldair comentou, ainda, da parceria com o Executivo Maricaense para o avanço da cidade. "Costumo dizer que, por trás de um grande prefeito, existe uma grande Câmara de Maricá. E essa casa mantém uma relação muito harmoniosa com o Executivo da nossa cidade. Seguiremos trabalhando dessa forma em prol do desenvolvimento do nosso município", comentou.



Indicações:

- Durante a sessão, foram lidas duas indicações de melhorias para a cidade. Na primeira, Aldair solicitou a instalação de um redutor de velocidade alongado na Av. Reginaldo Zeidan (esquina com a Rua 128), antes da curva sentido Centro.



Já na segunda indicação, o vereador pediu que seja implementado iluminação adequada e eficiente para a prática de esportes no período noturno; colocação de tabelas para a fixação das cestas para prática de Basquete; marcação gráfica horizontal e pintura das balizas para a prática de Futebol de Salão e jogo de Basquete e restauração do Alambrado na Praça Poliesportiva da Rua 73, no trecho entre as Ruas 74 e 75, em Araçatiba.



A próxima sessão será realizada às 10h de quarta-feira (24).