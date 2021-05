Maricá

Fundo Soberano de Maricá alcança R$ 500 milhões em arrecadação

No período pandêmico da Covid- 19 foram investidos R$ 480 milhões, com recursos próprios do município, nos programas sociais: alguns destinados ao suporte econômico, outros relacionados ao setor da saúde.

Publicado 04/05/2021 18:32 | Atualizado há 3 dias