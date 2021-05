Maricá recebe novo lote de vacinas contra a Covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 14:25

Maricá - A cidade de Maricá recebeu ontem (sábado 08/05), um novo lote de 3.810 doses de vacinas contra a Covid-19. Deste total, 1.740 são de Astrazeneca e 2.070 de Coronavac. Na última sexta-feira (07/05) chegaram mais 2.890 vacinas Astrazeneca. Os imunizantes estão armazenados no Núcleo Municipal de Imunização Dr. Heitor da Costa Matta, no centro.



A Subsecretária de Saúde, Solange Oliveira, ressaltou que o município irá manter os mesmos locais de vacinação para primeira dose.



“Recebemos em torno da metade das nossas necessidades atuais para a segunda dose. Portanto, continuaremos atendendo aqueles com 28 dias ou mais da realização da primeira dose em Maricá, até as doses terminarem ou, quem sabe, até a chegada de novas doses", ressaltou.



Segundo o calendário de imunização, divulgado pela Secretaria de Saúde, a partir da próxima segunda-feira (10/05) até o dia 14/05 os idosos que fizeram a primeira dose na cidade há 28 dias ou mais receberão a segunda dose no horário das 09h às 16h, até o término das doses.

As vacinas estarão disponíveis nas Unidades Volantes de vacinação, localizadas no Aeroporto e no Centro Administrativo da Prefeitura, em Itaipuaçu , como também nos quatro Polos de Vacinação das Unidades de Saúde da Família (Central, Marinelândia, Chácara de Inoã e Jardim Atlântico).



Já nos dias 11,12 e 14/05 a vacina estará disponível para profissionais de saúde do município que fizeram a primeira dose em Maricá há 28 dias ou mais na nova sede do Núcleo Municipal de Imunização, localizado na Rua Prefeito Hilário da Costa e Silva, no Parque Eldorado, de 09h às 14h.



Entre os dias 10 e 14/05, de 09 às 16h em todos os Polos de Vacinação das Unidades de Saúde da Família e nas Unidades Volantes, a vacina estará disponível para aqueles que já tomaram a primeira dose, exceto os profissionais de saúde. No dia 15/05 (sábado), o horário é reduzido entre 09h e 12h nas Unidades Volantes de Vacinação.