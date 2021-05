Nesta terá-feira o município recebeu 3.320 doses da vacina Coronavac Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 18:38 | Atualizado 18/05/2021 18:38

Maricá - Após a intervenção da Prefeitura junto à Secretaria Estadual de Saúde, Maricá recebeu nesta terça-feira (18/05) 3.320 doses da vacina Coronavac.

Assim, o município retoma nesta quarta-feira (19/05) a vacinação de 2ª dose com a Coronavac nos nove pontos de vacinação, nas Unidades de Saúde da Família (USF) Centro, São José ll, Marinelândia, Barra, Chácara de Inoã, Inoã ll e Jardim Atlântico e nas unidades volantes do aeroporto e do Centro Administrativo de Itaipuaçu.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, dessa vez o quantitativo é suficiente para garantir a vacinação de todos que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais na cidade e que aguardam a segunda dose.



“Não será preciso madrugar, nem fazer filas antecipadas. Amanhã a vacinação acontecerá em todos os polos e UVVs, de 9h às 16h”, destaca a secretária de Saúde, Simone Costa e Silva. "Haverá vacinas para todos", garante Simone Costa.