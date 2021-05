Internado a mais de 10 dias o Delegado Dr. Júlio César Mulatinho poderá seguir o tratamento sem respiração mecânica Reprodução

Publicado 18/05/2021 19:12

Maricá - No dia de ontem (segunda-feira 17/05) o Delegado de Polícia titular da 82ª DP de Maricá passou por um procedimento para a retirada da ventilação mecânica, procedimento para a equipe médica avaliar as condições de recuperação do Delegado na luta contra o Covid-19

Dr. Júlio César Mulatinho está internado a mais de 10 dias na unidade hospitalar e trava uma verdadeira batalha contra o vírus, batalha que começou com o tratamento precoce em casa antes de descobrir que estava contaminado pela doença, mesmo assim houve uma piora e ele foi então levado ao Hopital para tratamento intensivo e acabou sendo constatada a necessidade de ser entubado.

A retirada da ventilação mecânica servirá para ver se o delegado possui condições de respirar sem ajuda do aparelho. E assim tendo a esperança e expectativa de alta.



Dr Júlio César Mulatinho é muito querido no município e sempre tratou muito bem a imprensa, nos aqui da Redação do Jornal O DIA estamos na torcida para sua plena recuperação.