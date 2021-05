Briga se estendeu ao meio da Rua Álvares de Castro em conhecido Bar no centro da cidade Foto: Foto de internet

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 11:30 | Atualizado 21/05/2021 17:01

Maricá - Um conhecido bar no centro da cidade foi o palco de uma grande briga, cheia de agressões, luta corporal e pancadaria generalizada, aconteceu na madrugada desta sexta-feira (21/05),

Um homem ficou ferido em uma grande briga generalizada, na Rua Álvares de Castro, no Centro de Maricá, próximo à Prefeitura de Maricá, no início da madrugada desta sexta-feira (21).



De acordo com a apuração de nossa redação frequentadores de um bar relataram que viram dois clientes que estavam no estabelecimento discutindo de forma calorosa, quando a briga corporal foi iniciada.

Garrafas de bebidas foram arremessadas entre os homens que brigavam quando de repente, como nos filmes de cinema e televisão, a briga transformou-se generaliza, todos os homens brigando ao mesmo tempo, a briga de rua se estendeu até o meio da Rua Álvares de Castro, paralisando o trânsito.



Um homem que se cortou espalhando sangue todo o local, a Polícia Militar foi acionada mas quando chegou na frente do conhecido bar, a briga já havia se encerrado.