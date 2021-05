Será permitida a adoção dos animais por pessoas maiores de 18 anos moradores da cidade e é obrigatória a utilização de máscara de proteção Foto: SECOM Maricá

Maricá - A Coordenadoria de Proteção Animal de Maricá, realiza, neste domingo (23/05), das 13h às 17h, campanha de adoção de animais no Shopping Boulevard Maricá (Avenida Roberto Silveira, 93, Centro). Nesta ação, trinta bichinhos, entre cães e gatos de diferentes faixas etárias, estarão disponíveis para serem adotados.



Os futuros tutores, devem levar ao local da campanha cópias dos seguintes documentos: identidade, CPF e comprovante de residência do município. Além disso, apenas será permitida a adoção por pessoas maiores de 18 anos e é obrigatória a utilização de máscara de proteção no local, respeitando todos os protocolos de segurança contra à Covid-19.



Segundo o coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes, a campanha é mais uma iniciativa para diminuir a quantidade de cães e gatos em situação de rua na cidade, além de ser uma forma de enaltecer o trabalho de resgate feito pelas protetoras de animais do município.



“As campanhas de adoção de cães e gatos têm grande importância para a nossa cidade e para a causa animal, uma vez que a quantidade de animais abandonados são crescentes por conta da pandemia. A adoção é uma forma de resgatar a dignidade e dar a oportunidade de um lar para aqueles bichinhos que viviam ao relento e foram resgatados por nossas protetoras, que muito se empenham nesta causa”, ressaltou.



A Coordenadoria de Proteção Animal realiza continuamente campanhas deste tipo, sendo a última ocorrida em fevereiro de 2020, devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Todos os pets que fazem parte das ações são disponibilizados pelas protetoras de animais cadastradas na coordenadoria e é exigido que os animais já estejam vacinados ou, em caso de filhotes, já estejam vermifugados. Até o momento, cerca de 200 pets já foram adotados nessas campanhas, garantindo um lar.

