Pavimentação sendo realizada nesta quarta-feira 16/06, na Estrada dos Cajueiros em ItaipuaçuFoto: Divulgação SOMAR

Por Fabiano Medina

Publicado 16/06/2021 16:08 | Atualizado 16/06/2021 16:08

Maricá - A SOMAR (Serviços de Obras de Maricá) que já vem realizando uma obra de infraestrutura na Estrada dos Cajueiros, que contempla sinalização e alargamento das vias, instalação de rotatórias e duplicação das vias, nesta quarta feira (16/07) está executando o serviço de pavimentação em um trecho da duplicação da via.

A Somar segue trabalhando para deixar os bairros da cidade de Maricá mais bonitos, com vias mais eficientes, asfalto de boa qualidade e no caso da Estrada dos Cajueiros a obra só trará benefícios para os moradores do Cajueiros e de Itaipuaçu, pois a estrada toda contará com mais iluminação além de uma via completamente revitalizada, isso trará mais segurança pública e menos acidentes de trânsito.

A revitalização desta importante via de acesso a Itaipuaçu é de grande valia para toda Maricá, pois é uma das principais vias de acesso inclusive para moradores de outros bairros que vão se divertir em Itaipuaçu.