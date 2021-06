Dois homens são presos em flagrante em Itaipuaçu - Foto: Carlos Alberto

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 13:51 | Atualizado 21/06/2021 14:02

Maricá - No último sábado, dois homens foram flagrados em Itaipuaçu dando tiros com arma de fogo para o alto. Após a denúncia, policiais do programa Bairro Seguro localizaram e prenderam os dois elementos.

O crime foi registrado na 82ª DP. Em seguida os dois foram encaminhados para a 73ª DP, a Central de Flagrantes no Barreto em Niterói. Foi apreendida com eles uma pistola 9mm que se encontrava no interior do veículo em que eles circulavam.