Maricá Rotativo entra em operação nas ruas de Itaipuaçu Foto: Educativa Itaipuaçu

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 09:18

Maricá - O sistema Maricá Rotativo já está funcionando em Itaipuaçu. Nessa primeira semana, agentes de campo estão nas ruas promovendo uma ação educativa para apresentar o programa aos usuários. A cobrança só deverá valer a partir do dia 15/07.

É importante lembrar que veículos com placa de Maricá tem desconto e pagam R$ 2, por um período de duas horas que pode ser prorrogado por mais duas horas. Para os condutores que possuem placas de outras cidades, o valor cobrado será de R$ 2,50 podendo prorrogar pelo mesmo período. Já nas orlas, o valor é de R$ 5 e o período é único.

Funcionando de segunda a sábado, das 7h às 19h na área comercial no entorno do Barroco - e de domingo a domingo das 7h às 21h na área das orlas, o Maricá Rotativo é um programa que tem o objetivo de democratizar o uso das vagas públicas de estacionamento do município, além de permitir maior fluidez do trânsito e facilidade de acesso ao comércio local. Ao todo, estão demarcadas em torno de 1.100 vagas nos dois locais.

O Maricá Rotativo também está disponível em aplicativo. Para adquiri-lo basta buscar na loja de aplicativos do telefone pelo nome Maricá Rotativo, baixar, preencher os dados e começar a usar.

O pagamento pode ser realizado via aplicativo, site ou pontos de venda. Também é possível realizar o pagamento diretamente com os agentes de campo apenas com cartão de débito ou crédito. O sistema de fiscalização do uso das vagas acontece por veículo de videomonitoramento e pelos agentes de campo.

Marta Magge, diretora de Operações da Companhia de Desenvolvimento de Maricá-Codemar, explicou que o uso do aplicativo é uma oportunidade de acesso aos serviços do Rotativo de forma mais rápida e segura: “o App tem a função de auxiliar o usuário na aquisição das vagas de maneira rápida e segura”, disse Marta Magge.

Para dúvidas e mais informações acerca de tarifas, período de estacionamento e dias de funcionamento do Maricá Rotativo, a Codemar disponibiliza os contatos abaixo:

Ouvidoria: 9 7136-7663

SAC: 0800 888 1152

Site: maricarotativo.com.br