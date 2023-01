O jornalista e apresentador Fabiano Medina - Divulgação

Publicado 03/01/2023 14:48 | Atualizado 03/01/2023 15:01

Maricá - Indo para o seu nono ano no ar o Programa Fabiano Medina tem conquistado cada vez mais a atenção do público, principalmente aqueles que sofrem com a falta de retorno para a solução dos mais variados tipos de problemas, o programa acaba sendo um veículo de intermediação entre as autoridades e a população, problemas desde a falta de coleta de lixo, uma cobrança irregular, um rua que não foi asfaltada e até mesmo casos mais complexos como a de uma consumidora que comprou um automóvel zero km e que veio com defeito de fábrica, por seis meses a consumidora não tinha retorno da fábrica, foi quando entrou em contato com a produção do programa e após apelo do Medina ao vivo, a montadora ligou para o programa e falou com o apresentador, e deu outro automóvel zero km e indenização por danos morais a consumidora.

Nesta temporada de 2023 Fabiano Medina promete manter a pegada popular que mescla utilidade pública, jornalismo político, casos policiais do dia a dia e turismo, variando as matérias e segundo o apresentador com a melhor equipe de jornalismo de Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim, e ainda anuncia que devido ao alto numero de mensagens de moradores de São Gonçalo, Niterói e Baixada Fluminense que o programa recebe, continuarão atuando cada vez mais em outros municípios do estado.



Jornalismo político:

O jornalista vem acumulando nos últimos anos excelente relacionamento com políticos da região por conta das excelentes e imparciais coberturas dos acontecimentos políticos nos municípios, com livre acesso a diversos prefeitos e deputados da região, Fabiano Medina também foi o único jornalista local que recebeu em seu programa o Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o Medina segundo sua produção, diz que simplifica na linguagem que o povo entende, o que os políticos falam e fazem e que é um dever do programa fazer isso.

Celebridades:

O Programa do MEDINA durante esses 8 anos acumulou uma vasta quantidade de entrevistas com celebridades, como a do astro hollywoodiano Danny Glover (Máquina Mortífera, O Predador 2), o humorista Pedro Manso, cantores como Michel Teló, Daniel, Bruna da Viola, Lucy Alves, Tony Garrido, Tico Santa Cruz e os Detonautas, entre outros.



Alívio cômico:

"As histórias que o povo conta" já são marca registrada do programa e apesar de severas críticas que recebe por conta disso, o apresentador garante que vai manter, ele disse: "O povo diz que viu o Lobisomem de Bambuí, quando oferecemos R$ 500 reais para a pessoa mostrar a cara na TV dizendo que esteve frente a frente com o lobisomem, apareceu centenas de pessoas querendo receber a grana, a produção fez uma triagem séria e realmente o cara que ganhou, ele realmente viu alguma coisa ou ele acredita na história, foi igual o caso do homem grávido de Inoã, era psicológico, mas o cara acreditava, tava maluco, igual o cara que trabalhava na prefeitura, ele garantiu que foi abduzido por extraterrestres....o lobisomem de Bambuí já faz parte da história maricaense, isso é cultura popular, isso faz parte do povo, e esse ano vamos manter isso, não o tempo todo, mas as vezes o programa é tão tenso e as vezes até triste, serve como alívio cômico e diverte, está dando audiência."

Ainda segundo o apresentador, sua equipe de repórteres e apresentadoras retornam sob o seu comando com força total: Diogo Asgard, Pedro Ferrer, Karla Miranda, Ingrid Araújo e a volta da influencer Jessica Tardelli, marcarão sua estréia em TV aberta neste ano. Nos último anos a atração vem sendo exibida pela Rede COMBRASIL TV em todas as operadoras de Tv por assinatura do pais em rede nacional de televisão, Streaming e pelas redes sociais.

A reestreia será no próximo sábado dia 07/01 às 19h