Johnny Fichet teve seu corpo carbonizadoFoto: Maricainfo

Publicado 11/01/2023 12:45 | Atualizado 11/01/2023 13:40

Maricá - Um corpo carbonizado foi encontrado no último domingo (8) no Cajueiros em Itaipuaçu, e havia uma suspeita de que o cadáver seria do proprietário do automóvel em que o corpo foi achado, pois o proprietário do veiculo estava desaparecido desde sábado (7) e a família já havia informado a Polícia o desaparecimento do ente querido.

A perícia e a família conseguiram identificar que o corpo é do familiar, identificado como Johnny Fichet.

Segundo informado em uma matéria que publicamos sobre o caso, o homem saiu de casa no sábado a noite para ir a uma festa de aniversário de um amigo no bairro de São José do Imbassaí, porém nunca chegou na festa.

Não se sabe a motivação do crime, e a família não tem nenhuma pista ou indício de que o familiar estava envolvido em problemas o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada.