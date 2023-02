Acidente grave em Maricá - Foto: Maurício Peçanha

Acidente grave em MaricáFoto: Maurício Peçanha

Publicado 23/02/2023 10:07 | Atualizado 23/02/2023 10:45

Maricá - Um homem morreu após um grave acidente entre uma motocicleta e um caminhão, a batida foi nas proximidades do posto Mataruna, na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro de Itabepa.

De acordo com relatos o motociclista seguia na rodovia no sentido centro de Maricá, quando um caminhão o atingiu, após a colisão o motociclista e a moto foram arrastados por vários metros, o que causou ferimentos irreversíveis no piloto da moto.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e chegaram rapidamente, mas o motociclista, que não foi identificado, já estava morto.

O acidente causou um grande congestionamento de quilômetros no sentido centro da cidade.

Para piorar o caso, segundo informações, o motorista do caminhão NÃO PAROU para prestar socorro a vítima do acidente.

As câmeras de segurança que monitoram a cidade serão analisadas para identificar o caminhão e o motorista do veículo que matou o motociclista.