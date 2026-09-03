Homem preso em casa por tentar estuprar jovem de 18 anos em Ponta Negra - Foto: Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Homem preso em casa por tentar estuprar jovem de 18 anos em Ponta NegraFoto: Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 03/09/2026 12:38

Maricá — Policiais Civis da 82ª DP (Centro, Maricá) prenderam, na manhã desta quinta-feira (03), um homem de 61 anos por tentar estuprar uma jovem de 18 anos, o caso aconteceu no bairro Vale da Figueira, em Ponta Negra. O criminoso, identificado como Carlos Alberto Ribeiro foi localizado por volta das 6h, em casa, e preso.

Segundo as investigações, o crime aconteceu na tarde do dia 23 de junho. A vítima voltava da escola para casa quando teria sido surpreendida por Carlos Alberto. Armado com uma faca, o acusado teria colocado a arma contra o pescoço da vítima, tapado sua boca e a arrastado sob ameaças até uma casa em construção localizada às margens da via.



Ainda de acordo com a investigação, no interior do imóvel, o homem teria retirado parte das roupas da vítima e a mantido sob seu domínio. Em um momento de distração do agressor, ela conseguiu se desvencilhar e fugiu correndo pela rua.



A vítima foi socorrida por um morador da região e, posteriormente, pelo pai. Após o crime, o acusado teria sido confrontado por populares, mas conseguiu fugir por uma área de mata.



Acusado teria tentado intimidar vítima



As investigações ganharam um novo capítulo no início de julho. Mesmo após o registro da ocorrência, Carlos Alberto teria entrado em contato diretamente com a vítima por telefone, identificado-se e exigido que ela retirasse a denúncia feita na delegacia.



A atitude levou à instauração de um novo procedimento pelo crime de coação no curso do processo, previsto no artigo 344 do Código Penal.



Diante da gravidade dos fatos, dos elementos reunidos durante a investigação, de testemunhas e da tentativa de interferir no andamento do processo por meio de intimidação da vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado.



O pedido foi deferido pela Justiça e cumprido pelos agentes da 82ª DP nesta quinta-feira.



Carlos Alberto Ribeiro foi preso, levado para a 82ª DP e será encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.