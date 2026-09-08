Maricá avança na educação pública no Dia Mundial da Alfabetização - Foto; Divulgação

Maricá avança na educação pública no Dia Mundial da AlfabetizaçãoFoto; Divulgação

Publicado 08/09/2026 16:18 | Atualizado 08/09/2026 16:21

Maricá - A Prefeitura de Maricá celebra, no Dia Mundial da Alfabetização (08), os avanços da rede municipal de ensino , com destaque para o Índice Criança Alfabetizada (ICA). O município alcançou 68% de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental em 2025, superando a meta de 64% estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC). O resultado ultrapassa, também, a meta estadual, fixada em 61%.

O secretário de Educação, professor Rodrigo Moura, ressalta que o avanço é reflexo do investimento em políticas de aprendizagem. “A alfabetização é a base essencial para o desenvolvimento integral do educando. Garantir esse direito é fortalecer a cidadania e ampliar as possibilidades de participação ativa e consciente na sociedade”, destacou.

Os resultados integram um cenário de evolução ampla do ensino local. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025, Maricá alcançou a nota 6,4 nos Anos Iniciais, acima das médias nacional (6,1) e estadual (5,8), um crescimento de 0,7 ponto em relação à avaliação anterior. Nos Anos Finais, o município chegou a 5,0, igualando a média brasileira e superando a fluminense (4,7).

Para sustentar esses índices, Maricá implementou novas matrizes curriculares, extinguiu a aprovação automática, adotou critérios mais rigorosos de avaliação e ampliou os programas Ciranda e Todo Mundo Lendo, além de reforçar o ensino em tempo integral.

O empenho na área fez com que o município conquistasse novamente o Prêmio Magda Soares de Alfabetização, concedido no âmbito estadual. Atualmente, a rede também finaliza sua Política Municipal de Alfabetização.

“A proposta é consolidar diretrizes que reafirmem a alfabetização como um direito e fortaleçam as condições para que nossas crianças e jovens desenvolvam plenamente suas capacidades, com autonomia, pensamento crítico, consciência antirracista e inclusão”, concluiu o secretário Rodrigo Moura.