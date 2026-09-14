12° Parada do Orgulho LGBTQIAPN+Foto: Thamyris Mello
12ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ movimenta Orla de Itaipuaçu em Maricá
Pocah foi a principal atração de uma programação marcada por música, celebração e valorização da diversidade
12ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ movimenta Orla de Itaipuaçu em Maricá
Pocah foi a principal atração de uma programação marcada por música, celebração e valorização da diversidade
Quaquá reforça apoio a aliados na reta final das eleições 2026
O prefeito de Maricá mira eleição de 16 deputados federais e amplia agenda com candidatos de diferentes campos políticos e já prepara encontro para comemorar o resultado das urnas
Planetário de Maricá tem programação especial neste sábado e domingo
As atividades incluem sessões de cúpula, oficinas e observações do Sol e do céu além de sessões de observação dos Planetas
Maricá realiza mutirão de cadastro e microchipagem de pets em Itaipuaçu
Atendimento acontece neste sábado dias 12 de setembro, na Praça do Barroco, com emissão do RG Animal e aplicação gratuita de microchip
Maricá inicia Projeto Guarda Mirim na Escola Municipal do Espraiado
Iniciativa da Guarda Municipal estimula disciplina, cidadania e respeito entre estudantes
Gerente do TCP morre após confronto com policiais em Maricá
O homem era investigado por homicídio e tentativa de feminicídio, ele atirou contra agentes durante a abordagem, com ele foi apreendido um revólver com numeração raspada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.