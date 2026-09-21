Inovação no campo e agricultura familiar em ciclo de palestras na Expo Rural Maricá - Foto: Lorena Gonçalves

Inovação no campo e agricultura familiar em ciclo de palestras na Expo Rural MaricáFoto: Lorena Gonçalves

Publicado 21/09/2026 09:40 | Atualizado 21/09/2026 09:43



A programação contou com apresentação do projeto Cozinha Criativa, iniciativa voltada para a redução do desperdício de insumos, promovendo o consumo consciente, a alimentação saudável e a geração de renda. A Prefeitura de Maricá ampliou o debate sobre as potencialidades dos produtores rurais da cidade com uma nova plenária na Expo Rural neste domingo (20). Produtores, empreendedores e a população se reuniram no Parque de Exposições, no Espraiado, para discutir o desenvolvimento do agronegócio local, a valorização da agricultura familiar e o incentivo à inovação culinária.A programação contou com apresentação do projeto Cozinha Criativa, iniciativa voltada para a redução do desperdício de insumos, promovendo o consumo consciente, a alimentação saudável e a geração de renda.

Em outro painel, Paulo César, presidente da Associação dos Agricultores Familiares (AFAMAR), e o produtor rural Alan Viegas debateram o cultivo de aipim e o fortalecimento da agricultura familiar. Também foram apresentadas as ações de apoio aos produtores do campo.

Programação continua

O evento segue com a visitação de animais (Fazendinha, Gado Tabapuã e Girolando) e a Feira Agrícola, de Artesanato, Indústria e Comércio, que funciona até as 22h, além da Praça de Alimentação, da final do rodeio classificatório para Barretos, às 20h, e dos shows programados para a noite.

Visando a segurança e o conforto do público, não é permitida a entrada no evento com coolers, cadeiras de praia, guarda-sóis, guarda-chuvas, recipientes ou objetos de vidro, bebidas em lata, alimentos e materiais perfurocortantes.